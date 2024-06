Niedawni rywale Polaków nagle zwolnili trenera. Do akcji wkracza... Henry

Piłkarska reprezentacja Polski dostała się na Euro 2024 rzutem na taśmę, bowiem "Biało-Czerwoni" awans na turniej zapewnili sobie dopiero przez udział w barażach, w których najpierw ograli Estonię , a następnie podeszli do starcia z Walią .

Ze "Smokami" wszystko rozstrzygnęło się poprzez straszną "nerwówkę", bowiem końcowe rozstrzygnięcie musiało nadejść wraz z serią rzutów karnych. Ostatecznie, po niewykorzystanej "jedenastce" ze strony Danny'ego Jamesa, "Orły" mogły świętować możliwość wyprawy na czempionat do Niemiec.

Rob Page zwolniony. Thierry Henry jego następcą w reprezentacji Walii?

Już wówczas, pod koniec marca, dalsza przyszłość selekcjonera "The Dragons", Roba Page'a , stanęła pod mocnym znakiem zapytania. Szkoleniowiec niebawem wpadł jednak w jeszcze większe tarapaty po tym, jak jego podopieczni w ramach sparingów... zremisowali bezbramkowo z Gibraltarem i przegrali aż 0:4 ze Słowacją .

Jak bowiem informuje Dafydd Pritchard z BBC Sport Wales jednym z kandydatów do objęcia steru drużyny został... Thierry Henry, bez wątpienia dobrze znający realia futbolu w Wielkiej Brytanii (choć przede wszystkim... w Anglii). Legendarny napastnik jako trener dwukrotnie był asystentem w reprezentacji Belgii, do tego zbierał też doświadczenie w AS Monaco i Montreal Impact, a ostatnio związał się z drużyną Francji U-21 i dodatkowo poprowadzi kadrę "Les Bleus" na IO 2024. Czy potem będzie czas na zrobienie kolejnego kroku w karierze?