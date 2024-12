Te słowa o Marciniaku wywołały burzę. Środowisko sędziowskie w Polsce reaguje

Ryszard Wójcik to były polski sędzia, który po zakończeniu kariery przez wiele lat pełnił jeszcze rolę obserwatora arbitrów UEFA. W niedawnej rozmowie z TVP Sport zdradził on, że Szymon Marciniak za prowadzenie dokładnie takich samych meczów w Ekstraklasie zarabia więcej niż jego koledzy po fachu.

Marciniak zarabia więcej od kolegów? Rostkowski przytacza anonimowe komentarze

Temat wywołał niemałe kontrowersje, więc Rafał Rostkowski w swoim kolejnym artykule na łamach TVP Sport postanowił zamieścić wypowiedzi kilku byłych i obecnych sędziów Ekstraklasy , którzy powiedzieli, co sądzą o tej sprawie. Wszyscy zrobili to anonimowo.

Nie było jednak słów krytyki. Nie było zgody z Ryszardem Wójcikiem , który stwierdził, że w Ekstraklasie Szymon Marciniak jest "przepłacany" . Ludzie ze środowiska twierdzą, że sytuacja wygląda inaczej, niż przedstawił to Wójcik, a nawet jeśli, to Szymon Marciniak jest arbitrem z tak wielkimi sukcesami i tak uznanym, że sobie na to zasłużył.

- To nieprawda, że za sędziowanie meczów Ekstraklasy dostaje wyższe wynagrodzenie niż inni. No, chyba że ostatnio wynegocjował sobie indywidualnie wyższe warunki. Jak znam Szymona, to bardzo możliwe. Ale nawet jeśli, to sobie na to zasłużył - mówił jeden z sędziów.