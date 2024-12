Sensacyjne doniesienia. Reprezentant Polski po latach może wrócić do Ekstraklasy

Podczas meczu Legii Warszawa w Nikozji kibice miejscowej Omonii wywiesili na trybunach transparent o treści " 17 stycznia 1945 roku Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę", a towarzyszyły mu m.in. zakazu skrętu w prawo, podobizna Che Guevary oraz komunistyczny znak sierpa i młota. Na zachowanie fanów stanowczo zareagował Mariusz Stępiński. - Transparent o takiej treści nie powinien zostać wywieszony. Ludzie, którzy to zrobili, nie są - moim zdaniem - do końca świadomi historii, nie są wyedukowani, nie wiedzą, jak było naprawdę. Nikt normalny nie wywiesza takiego transparentu . Takie zachowania należy stanowczo potępić i trzeba o tym mówić - mówił 29-letni napastnik w rozmowie z TVP Sport.

Media: Mariusz Stępiński może wrócić do Ekstraklasy

Za te słowa Mariusz Stępiński został ukarany. Klub odsunął go od gry i po raz ostatni był widziany na murawie właśnie podczas meczu z Legią. Tę sytuację zdaniem Piotra Koźmińskiego chcą wykorzystać polskie kluby. Dziennikarz portalu goal.pl twierdzi, że czterokrotnym reprezentantem Polski zainteresowane są trzy zespoły z PKO BP Ekstraklasy.

Okno transferowe otwiera się już 1 stycznia, dlatego jeden z ulubieńców Adama Nawałki, który często powoływał go do kadry, może mieć szansę, by szybko wyplątać się z tej trudnej sytuacji.