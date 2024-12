Skandaliczna decyzja po meczu Legii, kibice są wściekli. Kompletna kompromitacja UEFA

'Ta kara to nieśmieszny żart. My byśmy za coś takiego pewnie dostali z pół miliona euro', 'Skromnie', 'A za symbole komunistyczne z sierpem i młotem itd oraz oprawę to nic u nas za takie coś to by było zamknięcie trybun śmiech na sali', 'Jeszcze bardziej ta UEFA się pogrąża'

~ pieklili się kibice w mediach społecznościowych