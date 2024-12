Niebywała kanonada w Kielcach. Sześć bramek w 45 minut, Podolski oklaskiwał kolegów

Przyjezdni mieli spory problem ze sforsowaniem zasieków defensywnych grającej w sposób bezkompromisowy Korony. To Kielczanie jako pierwsi stanęli przed świetną okazją do objęcia prowadzenia. Fornalczyk zbyt długo zwlekał jednak z decyzją o oddaniu strzału i został zablokowany. Mimo kilku niezłych prób z obu stron bramek w pierwszych 45 minutach nie uświadczyliśmy.

Ekstraklasa. Trafienie Lukoszka ozdobą meczu w Kielcach. Górnik górą nad Koroną

To, co nie udało się w 1. połowie, Górnik Zabrze osiągnął już cztery minuty po rozpoczęciu drugiej. Przepięknym uderzeniem z dystansu w 49. minucie popisał się Lukoszek . Futbolówka była w zasięgu Xaviera Dziekońskiego , jednak ręce młodego bramkarza zostały przełamane, a Jan Urban mógł cieszyć się z prowadzenia.

Ekstraklasa. Kanonada w Kielcach. Aż sześć goli w 45 minut

Mecz "zamknęło" trafienie Lukasa Ambrosa. Czech na 12 minut przed końcem regulaminowego czasu pokonał golkipera Korony , a komentatorzy podkreślali, że "Górnicy" na tle Korony wyglądali tego dnia wprost fenomenalnie. A kolejny cios nadszedł parę minut później. Z indywidualną akcją pomknął Taofeek Ismaheel, minął bramkarza i wbił piłkę do pustej siatki.

Działo się w końcówce, bo dwie minut po trafieniu napastnika Górnika do siatki wreszcie drogę odnalazła Korona Kielce. Szóste trafienie ligowe w tym sezonie do swojego konta dopisał Dalmau, ale był to gol jedynie na otarcie łez. Niepewność mogła jednak wkraść się w szeregi piłkarzy z Zabrza, gdy na 2:4 trafił w 87. minucie po składnej akcji Fornalczyk.