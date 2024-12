1:1 w dwie minuty w Monachium, a potem dominacja. Historyczne sceny w meczu Bayernu

Bayern Monachium w ten sezon niemieckiej Bundesligi wszedł, po bardzo wielu zmianach, których dokonano latem. Pierwszą była oczywiście ta na pozycji trenera. Thomasa Tuchela zastąpił rekomendowany przez Pepa Guardiolę Vincent Kompany. Były belgijski obrońca od pierwszego dnia starał się wprowadzać do drużyny ofensywne myślenie, które zdecydowanie podobaj się kibicom, ale nie zawsze przynosi odpowiednie efekty w postaci zdobywanych punktów.

Bayern rozbił RB Lipsk. Sześć goli w Monachium

Przed 15. kolejką rozgrywek tak naprawdę wszystko było sprawą otwartą. Tabela wyglądała bowiem na całkowicie otwartą. Bayern miał dokładnie 33 oczka na koncie, a drugi Bayer o cztery mniej. Co więcej, zespół z Monachium gościł na własnym stadionie RB Lipsk w hitowym starciu, które zaplanowano na piątek. Potencjalnie mogłaby się tu pojawić wielka okazja dla drużyny dowodzonej przez Xabiego Alonso (Bayer swój mecz rozegra w sobotę przyp. red.).

Od tego momentu z każdą kolejną upływającą minutą coraz bardziej zaznaczała się dominacja gospodarzy. Bayern krok po kroku zbliżał się do bramki Lipska, aż w końcu zadał dwa bardzo mocne ciosy. Najpierw w 25. minucie spotkania doskonałym strzałem z powietrza popisał się Konrad Laimer, a 11 minut później jeszcze lepiej zachował się Joshua Kimmich. Kapitan zespołu z Bawarii popisał się atomowym strzałem z dystansu i doprowadził do wyniku 3:1 do przerwy.