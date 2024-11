Piorunujące uderzenie w meczu Wisły Kraków. Tego już dawno nie było

Gdyby każde spotkanie Wisły Kraków w tym sezonie rozpoczynało się w taki sposób, to jej kibice mieliby o wiele mniej zszarpane układy nerwowe. Krakowianie mecz ustawili sobie już w pierwszych siedmiu minutach , a piłkarzem na wagę złota znów okazał się Angel Rodado.

Hiszpan już w czwartej minucie otrzymał podanie od Angela Baeny, jego uderzenie z kilku metrów odbiło się jeszcze od jednego z rywali i kompletnie zmyliło bramkarza Chrobrego. Niewiele więcej do powiedzenia Dawid Arndt miał trzy minuty później, gdy Łukasz Zwoliński dokładnie dośrodkował na głowę Rodado i było 2:0. Dla Hiszpana była to 12. bramka w sezonie i dzięki temu ma już o dwa trafienia więcej od drugiego w klasyfikacji Karola Czubaka z Arki Gdynia.

Wisła bardzo szybko ustawiła się w komfortowej sytuacji, a rywale zrobili niewiele, by odebrać jej spokój rozgrywania piłki. Co prawda krakowianie cofnęli i zaczęli czekać na ruch gospodarzy, ale Chrobrego na niewiele było stać. Mimo to podopieczni Piotra Plewni mieli szansę na zdobycie kontaktowej bramki, ale uderzenie wślizgiem Mateusza Lewandowskiego trafiło w słupek.