Nerwowo w meczu Wisły Kraków. Sytuacja robi się coraz trudniejsza

Fakt, że gospodarze wypełniali te założenia nie był zaskoczeniem w porównaniu z postawą GKS-u Tychy. Goście nie zamierzali odpuszczać nawet na metr, atakowali wiślaków na całym boisku i często dawali im się we znaki. Co więcej, to właśnie piłkarze Artura Skowronka w pierwszej połowie byli groźniejsi.

Krakowianie w końcówce postanowili więc mocniej nacisnąć, ale byli nieskuteczni i to rywale po spotkaniu byli bardziej zadowoleni, bo dzięki remisowi opuścili strefę spadkową. Co więcej, na koniec przy Reymonta zrobiło się jeszcze nerwowo, bo to tyszanie mieli dobrą okazję do zdobycia gola.