Nie podała ręki Imane Khelif. Algierka przesłała wiadomość rywalce. To sądzi o jej zachowaniu

Imane Khelif była jedną z tych postaci, które podczas letnich igrzysk olimpijskich w Paryżu wywoływały zdecydowanie największe kontrowersje. Algierska pięściarka w przeszłości nie przeszła testów płci i została wykluczona z mistrzostw świata organizowanych przez IBA. Pewne środowiska wprost oskarżały ją o bycie mężczyzną, na co do dziś nie ma jednak żadnych dowodów.

Khelif komentuje zachowanie Carini. Algierka mówi o działaniu pod presją

Teraz do tamtej przykrej sytuacji wróciła Imane Khelif i, co szczególnie ciekawe, zrobiła to na łamach włoskiej stacji Rai 3. W rozmowie z dziennikarzem Algierka, która tamtego dnia w Paryżu pokonała Włoszkę w 46 sekund, powiedziała, że nie ma do niej pretensji i sądzi, że ona sama znajdowała się pod dużą presją, której ostatecznie uległa.