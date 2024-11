Szeremeta nagrodzona, mieszkanie to nie wszystko. Sponsorzy oszaleli na jej punkcie

W piątkowy wieczór w siedzibie PKOl-u odbywa się Gala Olimpijska. To okazja nie tylko na to, aby wspominać i podsumowywać tegoroczne igrzyska w Paryżu, ale także na to, aby sponsorzy wywiązali się ze swoich obietnic. Te dotyczyły medalistów, którzy teraz otrzymali swoje nagrody. Wśród nich była Julia Szeremeta, która brylowała podczas uroczystości.