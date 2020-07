NHL. ESPN: Nowy sezon ma ruszyć 1 grudnia

Sezon 2020/21 NHL ma rozpocząć się 1 grudnia - wynika z dokumentów, do których dotarł portal ESPN. Władze hokejowej ligi planują wznowić 1 sierpnia przerwane przez pandemię rozgrywki 2019/20, a zakończyć je najpóźniej 2 października.

Zespoły mają rozpocząć zgrupowania 13 lipca. Później przeniosą się do Toronto i Edmonton, gdzie rozegrają fazę play off. Będzie ona bardziej rozbudowana niż dotychczas. Rundę zasadniczą zakończono przedwcześnie, dlatego do kolejnej dopuszczono 24, a nie jak zwykle 16 drużyn.

Plan ten muszą jeszcze zaakceptować właściciele drużyn oraz zawodnicy, co powinno nastąpić do końca obecnego tygodnia.