NBA. Wysokie zwycięstwa Bucks i Nuggets

NBA

Koszykarze Milwaukee Bucks pokonali we własnej hali Miami Heat 132:98 i w rywalizacji do czterech zwycięstw w 1. rundzie play off NBA prowadzą 2-0. W drugim poniedziałkowym meczu Denver Nuggets wygrali u siebie z Portland Trail Blazers 128:109. W tej parze jest 1-1.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Energa Basket Liga. Marian Kmita: Wierzymy, że wielkie sukcesy koszykówki są jeszcze przed nami (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport