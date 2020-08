Broniący tytułu koszykarze Toronto Raptors pokonali Los Angeles Lakers 107:92 w sobotnim, szlagierowym meczu ligi NBA. Rozgrywki w trakcie pandemii koronawirusa odbywają się w zamkniętym ośrodku Disney World w Orlando.

Obie drużyny należą do najlepszych w rozgrywkach wznowionych po bardzo długiej przerwie. Mają zapewniony awans do play off. Raptors z bilansem gier 47-18 zajmują drugie miejsce w Konferencji Wschodniej, za Milwaukee Bucks (54-12). Z kolei Lakers liderują na Zachodzie - 50 zwycięstw i 15 porażek. “Jeziorowcy" ostatni raz mistrzami NBA byli w 2010 roku.

Do przerwy kanadyjski zespół przegrywał z Lakers 41:44, ale w drugiej połowie był wyraźnie lepszy, triumfując w trzeciej kwarcie 31:26 i w czwartej 35:22. Najlepszym zawodnikiem Raptors był Kyle Lowry - 33 punktów i 14 zbiórek, zaś u przegranych wyróżnił się LeBron James - 20 pkt, 10 zbiórek, 5 asyst.

Media w Ameryce Północnej podkreśliły, że Raptors nie przegrali z Lakers od 30 listopada 2014 roku.

Wiceliderzy Konferencji Zachodniej Los Angeles Clippers (45-21) wygrali z New Orleans Pelicans (28-38) 126:103.

Po trzech kwartach zespół Clipper miał aż 37-punktową przewagę - 103:66. "Pelikany" zmniejszyły rozmiary porażki w ostatniej części gry.

Wśród triumfatorów najskuteczniejsi byli: Paul George 28 pkt i występujący w poprzednim sezonie w Raptors Kawhi Leonard 24.

Zawodnicy Clippers trafili 25 na 47 rzutów za trzy punkty, najwięcej George 8/11, zaś rywale zaledwie 9 z 30.

W pozostałych sobotnich spotkaniach Denver Nuggets przegrali z Miami Heat 105:125, Indiana Pacers wygrali z Philadelphia 76ers 127:121, zaś Oklahoma City Thunder okazali się lepsi od Utah Jazz 110:94.

Aż 53 punkty dla Pacers uzyskał T.J. Waren. To jego rekord życiowy, dotychczasowy wynosił 40. Miał 20 udanych rzutów z gry, w tym dziewięć za trzy “oczka".

Natomiast w ekipie “Szóstek" brylował Joel Embiid - 41 pkt, 21 zbiórek, cztery asysty oraz trzy bloki.

Wyniki sobotnich meczów ligi koszykarzy NBA:

Denver Nuggets - Miami Heat 105:125

Indiana Pacers - Philadelphia 76ers 127:121

Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 126:103

Oklahoma City Thunder - Utah Jazz 110:94

Toronto Raptors - Los Angeles Lakers 107:92

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION

Z P .Proc

1.x-Toronto 47 18 .723

2.x-Boston 43 22 .662

3.x-Philadelphia 39 27 .591

4. Brooklyn 30 35 .462

5. New York 21 45 .318

CENTRAL DIVISION

1.x-Milwaukee 54 12 .818

2.x-Indiana 40 26 .606

3. Chicago 22 43 .338

4. Detroit 20 46 .303

5. Cleveland 19 46 .292

SOUTHEAST DIVISION

1.x-Miami 42 24 .636

2. Orlando 31 35 .470

3. Washington 24 41 .369

4. Charlotte 23 42 .354

5. Atlanta 20 47 .299

WESTERN CONFERENCE

NORTHWEST DIVISION

1.x-Denver 43 23 .652

2.x-Utah 42 24 .636

3.x-Oklahoma City 41 24 .631

4. Portland 30 37 .448

5. Minnesota 19 45 .297

PACIFIC DIVISION

1.x-LA Lakers 50 15 .769

2.x-LA Clippers 45 21 .682

3. Sacramento 28 37 .431

4. Phoenix 27 39 .409

5. Golden State 15 50 .231

SOUTHWEST DIVISION

1.x-Houston 41 24 .631

2. Dallas 40 28 .588

3. Memphis 32 34 .485

4. San Antonio 28 36 .438

5. New Orleans 28 38 .424

x - zapewniony awans do play off

