Lindsey Vonn zdobyła się na wstrząsające wyznanie. Jej pupil zachorował na nowotwór

"Mój chłopak ma raka. (...) Po powrocie z Paryża zauważyłam, że wokół jego węzłów chłonnych utworzyły się guzki, więc od razu zabrałam go do weterynarza. Niestety zdiagnozowano chłoniaka. Leo przechodzi już chemię i dobrze reaguje. Jest trochę zmęczony i nie wie, co się dzieje, ale nadal jest szczęśliwym chłopcem. (...) To było kilka trudnych tygodni i starałam się nie okazywać emocji, ale muszę to powiedzieć na głos, żeby to przetrawić... Leo to mój pierwszy pies, jest ze mną już 11 lat i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Zamierzam spędzić z nim jak najwięcej czasu i wspierać go we wszystkich procesach leczenia w nadchodzących miesiącach. ALE to silny chłopak i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pokonać chorobę" - przekazała w mediach społecznościowych.