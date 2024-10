W mediach aż huczy o powrocie mistrzyni. Iga Świątek będzie zachwycona

Lindsey Vonn przez lata dostarczała rozrywki fanom narciarstwa alpejskiego z całego świata. Amerykanka nie bez powodu nazywana jest jedną z najbardziej utytułowanych sportsmenek w tej dyscyplinie - na swoim koncie ma trzy olimpijskie medale , a także osiem krążków zdobytych na mistrzostwach świata. To jednak nie koniec. Mistrzyni olimpijska z Vancouver czterokrotnie sięgała po Kryształową Kulę dla najlepszej zawodniczki Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim.

Amerykanka nigdy nie ukrywała, że nie ogranicza się jedynie do uprawianej przez siebie dyscypliny i jest również fanką innych sportów, w tym m.in. tenisa . Gwiazda narciarstwa alpejskiego nie raz okazywała już wsparcie dla Igi Świątek podczas ważnych imprez. Nic więc dziwnego, że gdy w mediach pojawiły się informacje o nadchodzącym powrocie Vonn z emerytury, wiele gwiazd sportu nie powstrzymało się od prawdziwego wybuchu euforii.

© 2019 Associated Press

Lindsey Vonn kończy karierę brązowym medalem MŚ. Wideo / © 2019 Associated Press

Lindsey Vonn szykuje się na powrót do Pucharu Świata? Media nie mają wątpliwości

Na temat krążących w mediach pogłosek o powrocie Lindsey Vonn do sportu wypowiedziała się m.in. jej dobra przyjaciółka - włoska narciarka alpejska Sofia Goggia. "Słyszałam o tych plotkach, ale nie wiem, co jest prawdą, a co nie" - przyznała w rozmowie z Eurosportem.