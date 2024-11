Gwiazda ujawnia prawdę na temat swojej relacji z Małyszem. "Czuję więź"

Adam Małysz przez wiele lat brylował na arenach międzynarodowych, odnosząc ogromne sukcesy w skokach narciarskich . To właśnie dzięki niemu sporty zimowe stały się naprawdę popularne w Polsce i co roku tysiące kibiców pojawiają się pod skoczniami w Wiśle i Zakopanem, aby dopingować swoich faworytów podczas konkursów Pucharu Świata.

Nic co piękne nie trwa jednak wiecznie. Po sezonie 2020/2011 Małysz zakończył karierę skoczka narciarskiego i rozpoczął starty w rajdach samochodowych. Sportami motorowymi nie zajmował się jednak długo - w 2016 roku został dyrektorem koordynatorem ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim . W 2022 roku zastąpił Apoloniusza Tajnera i został prezesem związku.

Maryna Gąsienica-Daniel o Adamie Małyszu. "Mam do niego ogromny szacunek"

Jak Adam Małysz sprawdza się w roli prezesa Polskiego Związku Narciarskiego? Takie pytanie otrzymała w programie TVP Sport "To zależy" Maryna Gąsienica-Daniel. Polska narciarka alpejska i trzykrotna olimpijka nie zastanawiała się długo nad odpowiedzią. "Mam ogromny szacunek do naszego prezesa i bardzo się ucieszyłam, gdy nim został. Pomyślałam sobie: "Takiego prezesa mieć, to jest naprawdę coś". Był zawodnikiem, mistrzem mistrzów, sama mu kibicowałam jako dziecko. Zawsze był dla mnie przykładem dobrego, stonowanego sportowca" - przyznała.