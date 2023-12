- Przed rozpoczęciem sezonu zarówno ja, jak i mój menedżer bardzo dokładnie sprawdziliśmy wszystkie przepisy, podobnie postąpiła marka Stark, której barwy obecnie reprezentuję. W przepisach, które zostały wprowadzone w lipcu tego roku, wyraźnie była mowa o klasie otwartej, do której zaliczały się także motocykle o napędzie elektrycznym. Mój motocykl do czwartku (23 listopada - przyp.) był zgodny ze wszystkimi zapisami w regulaminie mistrzostw świata. I nagle, na 24 godziny przed zawodami we Francji, przepisy zostały zmienione

~ opowiedział Tadeusz "Taddy" Błażusiak