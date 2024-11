Mick Schumacher po latach ujawnia prawdę o ojcu. "Potrafił być wymagający"

Mick Schumacher otwiera się na temat ojca. Nikomu wcześniej o tym nie mówił

Na temat Michaela Schumachera bardzo rzadko wypowiadają się także jego dzieci - Mick i Gina-Maria. Po ponad dekadzie od tamtego wypadku syn legendy zdecydował się jednak opowiedzieć o swoich wspomnieniach związanych z ojcem autorowi książki "Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane", Mattowi Whymanowi.

" Byłem szalonym dzieciakiem - wszystko, co robił mój tata, robiłem i ja. Był naprawdę pomocny i zabawny, ale potrafił też być wymagający. Pewnego razu w wyścigu kartingowym bardzo późno zahamowałem wchodząc w zakręt i zyskałem sporo czasu. Kiedy mu o tym powiedziałem, powiedział: "Tak, ale powinieneś był tak hamować na każdym zakręcie!". Gdy kiedykolwiek czuł, że nie traktuję tego poważnie, mówił: "Mick, czy wolałbyś pójść i pograć w piłkę nożną ze swoimi przyjaciółmi? Jeśli tak, nie musimy robić tego wszystkiego". Nalegałem, że chcę się ścigać , a on powiedział: "Ok, to zróbmy to porządnie". Więc zaczęliśmy jeździć więcej po europejskich gokartach i stawałem się coraz lepszy" - wspominał Mick Schumacher.

25-latek przyznał, że gdyby nie ojciec, nie byłby osobą, którą jest teraz. To właśnie ojciec nauczył go bycia otwartym na świat i próbowania nowych rzeczy. "Zacząłem jeździć w zawodach kartingowych mając trzy lata. Miałem sześć lat, kiedy pierwszy raz poszedłem nurkować. W wieku 10 lat skakałem ze spadochronem. Mój tata zawsze był bardzo otwarty na to, żebym spróbował wszystkiego, co chciałem robić, a wyścigi były wszystkim, co chciałem robić, ponieważ sprawiało mi to największą przyjemność" - zdradził.