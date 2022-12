MŚ SuperEnduro po 3 latach znów w Krakowie. To było niesamowitego show!

Podczas trzeciego i ostatniego starcia , Błażusiak ponownie zaliczył upadek i musiał odrabiać straty za rywalami, ostatecznie plasując się na 4. pozycji za niesamowitym trio w postaci Bolta , Walkera i Webba . Biorąc pod uwagę fakt, że w Krakowie Billy Bolt nie stracił nawet jednego oczka wygrywając najpierw Super Pole, a następnie każdy z trzech wyścigów i inkasując tym samym komplet punktów, to zdecydowanie był to jego wieczór i udowodnił, że w tym sezonie to właśnie on planuje rozdawać karty w walce o mistrzowski tytuł.

Inauguracyjny przystanek Mistrzostw Świata Super Enduro w Krakowie rozpoczął kolejną odsłonę rywalizacji w iście wybuchowym stylu. W tym sezonie po raz pierwszy w historii to właśnie w Polsce odbędą się dwie rundy zmagań. Nowych mistrzów poznamy bowiem podczas ostatniej, 6. rundy, która rozegrana zostanie w Arenie Gliwice. To właśnie na Śląsku kibice ponownie będą mogli dopingować swoich faworytów. Sprzedaż biletów na to wydarzenie już się rozpoczęła za pośrednictwem eventim.pl oraz ebilet.pl. Radzimy jednak nie czekać z ich zakupem do ostatniej chwili.



Do zobaczenia w Gliwicach!