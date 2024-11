Nieprawdopodobne wręcz zamieszanie panowało podczas kwalifikacji poprzedzających wyścig o Grand Prix Sao Paulo. Sesja przesunięta z powodu opadów deszczu z soboty na niedzielę obfitowała w mnóstwo groźnych zdarzeń. Kraksy zmuszały sędziów do pięciokrotnego wywieszania czerwonych flag. Jedna z nich mocno utrudniła weekend Maksowi Verstappenowi. Holender nie awansował nawet do czołowej dziesiątki. Czeka go dodatkowo kara cofnięcia o pięć miejsc na starcie.