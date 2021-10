To będzie polska gala UFC 267! WIDEO (Polsat Sport) WIDEO |

Aż trzech Polaków znalazło się w rozpisce UFC 267. To Jan Błachowicz, Marcin Tybura oraz Michał Oleksiejczuk. Co przedstawiciele sportów walki mają do powiedzenia na kilka dni przed tym wydarzeniem?

Odpowiedzi zebrał Dominik Durniat.