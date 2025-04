Skoro gala FAME MMA 25 odbywa się w Częstochowie, to nie mogło zabraknąć na niej jednego z najbardziej ikonicznych mieszkańców tego miasta, czyli Marcina Najmana. Co ciekawe, przed tą walką "El Testosteron" pod Jasną Górą jeszcze nie przegrał w oficjalnej walce.

Widać było, że "El Testosteron" przyjął taktykę na pierwszą rundę, stanął plecami do siatki, aby nikt nie mógł go zajść od tyłu i czekał na ruch dwóch mniejszych oponentów. Udawało się to przez długi czas, ale w pewnym momencie Neffati dopadli go i okładali uderzeniami, jeden trafił nawet kolanem, a Najman padł i został liczony.