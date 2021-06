Przed oficjalną ceremonią ważenia, która została zaplanowana na piątkowe późne popołudnie o godz. 18:00, odbyła się tradycyjnie poranna sesja, w której zawodnicy stanęli na wadze.

- Myślę, że na ważenie wniosę 115 kilogramów. Specjalnie przyjdę po śniadaniu i będzie 116. Jak zafiksuję się na pracę, to trzymam reżim jeśli chodzi o jedzenie. Trening i dieta od Body Chiefa. Jak masz w diecie codziennie steka, pieczonego kurczaka, ziemniaczki, to jest to dieta lepsza niż w niejednej knajpie. Nie musieliśmy tej wagi ciąć, jak sobie założyliśmy na początku, że zjedziemy do 105-106 kilo, więc mogłem sobie wyskoczyć do knajpy. Udało się przez tygodni wytrzymać bez "cheat meala". Raz tylko zjadłem zupkę chińską - powiedział Jurkowski dzień przed ważeniem.

Pudzianowski uzyskał wynik 115.2 kg, podczas gdy Jurkowski dwa kilogramy mniej - 113 kg.



W trzech przypadkach zawodnicy mierzący się ze sobą na sobotniej gali uzyskali identyczne rezultaty wagowe. Mowa o Salahdinie Parnassie i Filipie Pejiciu, Tomaszu Romanowskim z Patrikiem Kinclem oraz Przemysławie Mysiale z Ivanem Erslanem.

Wyniki ważenia:

Mariusz Pudzianowski 115.2 kg/254 lb vs Łukasz Jurkowski 113 kg/248 lb



Salahdine Parnasse 66.3 kg/146 lb vs Filip Pejić 66.3 kg/146 lb



Michał Kita 110.6 kg/244 lb vs Darko Stošić 104.4/230 lb



Tomasz Romanowski 77.4 kg/171 lb vs Patrik Kincl 77.4/171 lb



Roman Szymański 70.8 kg/156 lb vs Donovan Desmae 70.5 kg/155 lb



Karolina Owczarz 53.4 kg/118 lb vs Monika Kučinič 53.5 kg/118 lb



Przemysław Mysiala 93.3 kg/206 lb vs Ivan Erslan 93.3 kg/206 lb



Damian Stasiak 66 kg/146 lb vs Andreii Liezhniev 66.3 kg/146 lb



Jakub Kamieniarz 77.5 kg/171 lb vs Adam Niedźwiedź 77.6 kg/171 lb

Oficjalna ceremonia ważenia przed galą KSW 61 o godz. 18:00 w Polsacie Sport News oraz na IplaTV i na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport

