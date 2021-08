Ligue 1. PSG - RC Strasbourg. Mecz trwa

W meczu 2. kolejki Ligue 1 PSG mierzy się z RC Strasbourg. Przed rozpoczęciem starcia odbyła się prezentacja ekipy z Paryża, na której pojawił się także Lionel Messi. Argentyńczyk póki co nie został jednak zgłoszony do kadry. Na placu gry występuje natomiast Karol Fila. Czy polski defensor pomoże swojej drużynie zatrzymać wyżej notowane PSG? Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg meczu razem z Interią!

