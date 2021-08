Przed meczem PSG - RC Strasbourg nastąpiła prezentacja naszpikowanej gwiazdami nowej drużyny Paris Saint-Germain, do której dołączyli latem tacy piłkarze jak Lionel Messi, Sergio Ramos, czy Gianluigi Donnarumma.

Co ciekawe, przy tej okazji przywitany gwizdami został Kylian Mbappe, czyli zawodnik od lat związany z paryskim klubem. Eksperci francuskich i hiszpańskich mediów, w tym dziennika "As", wskazują, że może to być reakcja na plotki o możliwym odejściu Mbappe do Realu Madryt. Ponoć "Królewscy" szykują się do złożenia konkretnej oferty za reprezentanta Francji.



Warto zaznaczyć, że gwizdy wobec Mbappe były wymieszane z oklaskami z innych części trybun. Media skoncentrowały się jednak na tym najbardziej dobitnym wyrazie dezaprobaty wobec piłkarza.



JK





