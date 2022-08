Anna Kiełbasińska: Muszę usiąść i ochłonąć. Wideo WIDEO |

- Jeszcze do mnie nie dociera to, co osiągnęłam w Monachium. Muszę usiąść i ochłonąć. Zamierzam jeszcze kontynuować karierę przez dwa, trzy lata - mówi trzykrotna medalistka mistrzostw Europ z Monachium Anna Kiełbasińska.