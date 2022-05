Polska biegaczka dziękuje losowi. Anna Kiełbasińska trenuje z najszybszymi na świecie! WIDEO WIDEO |

Anna Kiełbasińska, wicemistrzyni olimpijska z Tokio w sztafecie 4x400 m już na początku sezonu pokazała świetną dyspozycję. W mityngu w Poznaniu uzyskała bardzo dobry czas 11,26 s na 100 m (lepszy o 0,04 od jej życiówki, ale ze zbyt mocnym wiatrem) i wygrała zmagania na 300 m z czasem 36,34 s (wyrównała rekord życiowy). Aż o 0,83 pokonała koleżankę z kadry Igę Baumgart-Witan. - Szybkość jest, wytrzymałość też jest, ale o tym wiedziałam. Bałam się też szybkości, ale – tfu, tfu, tfu – mam komplet. Teraz tylko dbać o zdrowie – mówiła po swoim drugim występie. Za cztery dni Kiełbasińska wystąpi na swoim koronnym dystansie – w Ostrawie pobiegnie na 400 m. - Pierwszy raz jest dość ciężki, nie nastawiam się na wielki wynik, ale wszystko wskazuje, że jest dobrze – twierdzi.



Niespełna 32-letnia lekkoatletka podkreśla, że duży udział w tych wynikach mają jej treningi pod okiem holenderskiego trenera. - Jestem wdzięczna losowi, trenerowi i samej sobie, że podjęłam taką decyzję. Mam możliwość startować i trenować z najszybszymi dziewczynami na świecie, z Femke Bol czy Lieke Klaver. One mnie motywują – mówi Kiełbasińska, która na sprinterskim treningach rywalizują też z Pią Skrzyszowską. - My się tak podjudzamy, gdy mamy szansę robić akurat to samo. Na przykład na lotnych trzydziestkach, spinamy się, która pobiegnie lepiej – śmieje się