"Aniołki Matusińskiego": Zawsze walczymy jak lwice. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

W Tokio damy z siebie wszystko zarówno w biegach indywidualnych jak i sztafetowych. Jaki da nam to wynik? zobaczymy. Zawsze walczymy do końca jak lwice i teraz też to pokażemy - mówi Iga Baumgart-Witan. Przed wylotem do Japonii naszych lekkoatletek rozmawialiśmy także z innymi zawodniczkami, które w Tokio mogą wziąć udział w sztafecie 4x400 metrów, Justyną Święty-Ersetic, Małgorzatą Hołub-Kowalik i Dominiką Baćmagą.