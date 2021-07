Lekkoatletyka. Karsten Warholm z rekordem świata (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Jest nowy rekord świata! Ustanowił go Norweg Karsten Warholm, który podczas mityngu Diamentowej Ligi w Oslo dystans 400 m przez płotki przebiegł w czasie 46.70.



Poprzedni rekord świata 46.78 miał już "długą brodę", bowiem został ustanowiony w 1992 roku przez Amerykanina Kevina Younga.



Rezultat Warholma jest niesamowity tym bardziej, że dla 25-latka był to dopiero pierwszy start w tym sezonie.



Dotąd w historii lekkoatletyki na tym dystansie tylko czterech zawodników w stanie zejść poniżej 47 sekund.



Warholm to dwukrotny mistrz świata na swoim koronnym dystansie z 2017 i 2019 roku. Sięgał także po tytuły mistrza Starego Kontynentu na otwartym stadionie oraz w hali.