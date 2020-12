Paweł Fajdek: Jest zdrowie, jest uśmiech, są zakwasy. Wszystko, co być powinno (POLSAT SPORT). wideo WIDEO |

- Mam o wiele większy zapał do pracy, nawet robię poranne rozruchy. Wszystko jest dobrze, zdrowie jest, uśmiech jest, zakwasy są. Więc jest wszystko, co powinno być - mówi Paweł Fajdek. Młociarz trenuje w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale, by w 2021 roku zdobyć złoty medal olimpijski. Krążek igrzysk to jedyne, czego brakuje w dorobku czterokrotnego mistrza świata. Niedawno trenerem Fajdka został Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski z Sydney.