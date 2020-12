Lekkoatletyka. Paweł Fajdek dla Interii: Nie chcę robić dziwnych i głupich rzeczy. Wideo WIDEO |

To było moje założenie, mój pomysł na to, żeby po igrzyskach olimpijskich spróbować trenować z kimś, kto ma większe doświadczenie. Igrzyska zostały przełożone, dlatego do tej zmiany doszło już teraz. Nie chodzi o różnice między Jolantą Kumor, a Szymonem Ziółkowskim. Po prostu mój nowy trener ma olbrzymie doświadczenie, które ma mało kto. Nie chcę robić dziwnych i głupich rzeczy testując je na sobie. Razem z Szymonem Ziółkowskim mamy takie samo poczucie humoru, to też pomaga - mówi w specjalnej rozmowie z Interią Paweł Fajdek, czterokrotny mistrz świata w rzucie młotem.