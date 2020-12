Justyna Święty-Ersetic dla Interii: Wszyscy myślą, że my chcemy się tam opalać. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

To tak nie działa, że my potrzebujemy wyjazdów na zgrupowania za granicą, żeby się poopalać. Dla nas trenowanie tylko w krajowych warunkach nie jest najlepsze, bo potem to się przekłada na wyniki. Nie narzekamy jednak i mam nadzieję, że damy sobie radę. W Spale, gdzie obecnie przebywamy, nie trenujemy biegów sztafetowych. Na to przyjdzie jeszcze czas. Teraz każda z nas skupia się przede wszystkim na sobie - mówi w rozmowie z Interią Justyna Święty-Ersetic, mistrzyni Europy w biegu na 400 metrów, wicemistrzyni świata w sztafecie 4x400 metrów.