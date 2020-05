Piotr Małachowski zdradza Interii: Nie mieszam się do polityki. Wideo WIDEO |

- Podczas pobytu na 7. Światowych Igrzyskach Wojskowych w Wuhan, a ani po przyjeździe do Polski nie czułem żadnej zmiany, nie docierały też do mnie sygnały od innych polskich sportowców, żeby działo się coś niepokojącego. Wszystko wyglądało normalnie, wielki nieporządek jak to w Chinach, w których byłem wiele razy. Poza milionami ludzi nic innego nie zwróciło mojej uwagi, nie chcę się wtrącać do polityki i różnych teorii spiskowych, czasami przeczytam sobie wiadomości i tyle. Nie ma co zaprzątać sobie za bardzo głowy tym skąd się wirus wziął. Mam nadzieję, że pandemia wtedy jeszcze się nie narodziła, chyba, że żyję w niewiedzy. W dobie pandemii dostrzegłem, że chyba za szybko biegłem, wszystko było do tej pory robione na szybko, w nerwach, w pośpiechu, teraz nerwy też są, ale wszystko nauczyło mnie chyba większego spokoju, dystansu do siebie, innych i życia. Zobaczyłem, że to życie ucieka mi gdzieś między palcami - mówi w rozmowie z Interią dwukrotny wicemistrz olimpijski i mistrz świata w rzucie dyskiem Piotr Małachowski.