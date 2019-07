Ziółkowski skomentował zmianę barw klubowych przez Anitę Włodarczyk. Wideo

- Nie wiem, czy akurat potrzebna była decyzja o przenoszeniu się do Katowic. Sądzę, że gdyby Anita naprawdę chciała zmieniać klub z intencjami bardzo prosportowymi, to powinna przenieść się do Rawicza, do swojego rodzinnego miasta – powiedział w rozmowie z Interią Szymon Ziółkowski, były znakomity młociarz, mistrz olimpijski z 2000 roku.