W Rzymie skończył konkurs na szóstej pozycji (77.50 m), ale do podium zabrakło sporo, ponad 2,5 metra. W Paryżu było lepiej - 78.80 m i piata pozycja. Bolało jednak to, że do brązu zabrakło tylko 60 cm, a przecież pięć tygodni wcześniej w Bydgoszczy w końcu minimalnie przerzucił 80 metrów. Dużym optymizmem napawał kończący sezon konkurs w Zagrzebiu, w którym młociarz OŚ AZS Poznań po raz pierwszy w karierze pokonał Ethana Katzberga. I rzucił ponad 79 metrów.