Polka powróciła po latach do europejskiej elity. "W końcu odpalę rakiety"

Tym razem jednak wynik był nieco gorszy - 17,66 m. Kardasz uzyskała go w pierwszej próbie. Zanosiło się zatem na to, że wraz z każdą kolejną może być lepiej.

Ogromne zmęczenie Klaudii Kardasz. "Nie spodziewałam się, że jest aż tak źle ze mną"

Polce nie udało się jednak poprawić i ostatecznie do wąskiego finału zabrakło 30 centymetrów. Mimo tego 28-latka była zadowolona, a przy tym potwornie zmęczona.

Nie spodziewałam się, że jest aż tak źle ze mną. Zmęczenie dało o sobie znać, ale zaczęłam mocno. Od fajnych próbnych pchnięć. Zaczął się jednak konkurs i byłam ospała. Nie poddaję się jednak, bo forma jest, a sezon jest długi. Dajcie mi trochę czasu, a pokażę, co potrafię. Nie boję się mówić tego, że jestem w bardzo dobrej formie. Wierzę, że w końcu odpalę rakiety

Nasza kulomiotka liczy na to, że w tego lata pobije rekord życiowy na stadionie , a ten wynosi 18,48 m. W hali pchała już jednak 18,63 m. Polka jest niemal pewna wyjazdu na igrzyska do Paryża i może tam pokaże się z lepszej strony.

- Przez kilka lat był jednak zastój, ale Zuzanka Maślana trochę mnie postraszyła. Dało to kopa. Lubię być najlepsza, więc walczę. Młodzież straszy, ale to dobrze . Zuza jest mocna - oceniła.

Kardasz podkreśliła, że obecnie największym jej problemem jest zgranie szybkim nóg z luzem górnej części ciała. To jednak przyjdzie. Najważniejsze jednak, by dopisywało zdrowie, bo z tym w ostatnich latach było różnie u niej.

- Wydaje mi się też, że Polski Związek Lekkiej Atletyki musi coś poprawić w szkoleniu zawodników. Jak się okazuje, w finale jest dwoje najlepszych kulomiotów w Polsce, a mają jedne z gorszych szkoleń. Lepsze mają gorsi zawodnicy i to jest słabe. Trzeba jednak radzić sobie i brać to, co dają - mówiła Kardasz.