Mistrzyni olimpijska z Atlanty nie żyje. Straciła nogę, a i tak przeszła do historii

Życie naznaczone bólem, ale była fenomenem

Wyludda urodziła się w Lipsku i reprezentowała barwy Niemieckiej Republiki Demokratycznej, co oczywiście powodowało, że dopingowe podejrzenia nie ominęły tej lekkoatletki . Tym bardziej że w wieku 20 lat uzyskała aż 74,56 m. To drugi wynik w historii tej konkurencji. Dalej rzucała tylko jej rodaczka Gabriele Reinsch - 76,80 m.

Rok wcześniej rzuciła dyskiem 74,40 m i od 1988 roku to jest ciągle rekord świata juniorów. Do tego wyniku nikt nawet się nie zbliżył. Drugi na listach światowych wszech czasów rezultat to 67,00 m innej Niemki Jany Guenther, co tylko pokazuje, jakim fenomenem była Wyludda.