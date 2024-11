Mistrzyni z Paryża apeluje o zmiany. A jednak, wielka szansa dla Marii Andrejczyk

Już za kilkanaście miesięcy Diamentowa Liga w zyska dodatkową i zarazem potężną konkurencję . W zmaganiach lekkoatletycznych zadebiutuje Wielki Szlem, w którym do wygrania będą ogromne pieniądze. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Michael Johnson. Legendarny amerykański sprinter przygotował dla potencjalnych uczestników bardzo wysokie nagrody finansowe. Zwycięzca jednych zawodów ma zagwarantowane aż sto tysięcy dolarów. "Zawodnik z ósmego miejsca zarobi tyle ile zwycięzca Diamentowej Ligi" - pisał portal "sprinterzy.com". Haczyk? Podczas mityngu odbędą się tylko konkurencje biegowe.

Nie są to dobre informacje dla polskich kibiców, zwłaszcza, że na kontynencie amerykańskim (tam mają odbywać się wydarzenia - dop.red.) wystąpi tylko i wyłącznie ścisła czołówka. Szansę na zaproszenie nie miałoby więc zbyt wielu naszych rodaków oraz rodaczek. Tomasz Kalemba informował zresztą niedawno, iż organizatorzy brali pod uwagę tylko Natalię Bukowiecką. "To specyficzny pomysł. Na pewno nie podoba mi się to, że tyle zawodów będzie w Stanach Zjednoczonych" - mówiła jednak niedawna medalistka z Paryża w rozmowie z naszym dziennikarzem.