Prezes PZKosz i PLK dla Interii: Jest kilku kandydatów do złotych medali. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- To, że ruszamy w naszym kraju z rozgrywkami jako pierwsza dyscyplina halowa po długiej przerwie powinno nam bardzo pomóc. Chcemy docierać do nowych kibiców i do nowych odbiorców. Bardzo cieszymy się ze współpracy z Polsatem Sport. Powoli przygotowujemy się także do meczów eliminacyjnych do mistrzostw Europy - mówi w rozmowie z Interią prezes Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki Radosław Piesiewicz. Rozgrywki Energa Basket Ligi będzie można oglądać na kanałach sportowych Polsatu.