Koszykówka. Tylko w Interii! Prezes PZKosz Radosław Piesiewicz szykuje niespodziankę dla Marcina Gortata. "Wreszcie kogoś powołam". Czy Gortat przyjmie zaproszenie? Wideo

- Niezależnie od tego co Marcin Gortat pisze i mówi to bez wątpienia jest to jeden z najlepszych polskich koszykarzy. Jeszcze tego nigdzie nie ujawniłem, ale szykujemy dla niego dużą niespodziankę. Szczegóły ogłoszę w marcu. Mogę zdradzić, że należy się mu bez wątpienia eleganckie pożegnanie. Na pewno będzie to zrobione ponad podziałami. Możemy się różnić, ale ja mam scalać to środowisko, a nie dzielić. Taki jest cel, taka jest myśl i myślę, że jeszcze państwa zaskoczę. W specjalnej rozmowie dla Interii prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz zdradza plany na prawdopodobne oficjalne pożegnanie Marcina Gortata z reprezentacją Polski. Czy Gortat przyjmie zaproszenie prezesa?