Polski związek pod lupą. Jest komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki

Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu sporą sławę w naszym kraju zyskała Daria Pikulik. Polka sięgnęła po srebrny medal, a później w ostrych słowach skrytykowała działania Polskiego Związku Kolarskiego. - Zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia w przygotowaniach, mimo tego, jak wygląda nasza sytuacja. W lutym musiałam sama zapłacić za zgrupowanie. Do kwietnia nie mieliśmy nawet rowerów i informacji dotyczących finansowania. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem - wypaliła zaraz po swoim sukcesie.

- Mamy naprawdę utalentowanych zawodników, tylko co możesz zrobić sam, bez wsparcia? To podcina skrzydła. Na samym starcie czujesz się gorszy. Czujesz, że w ciebie nie wierzą. Nie masz tego, na co zasługujesz - dodała w dalszej części.

Ministerstwo Sportu i Turystyki reaguje. Jest komunikat

Kilka mocnych słów padło także z ust komentatorów imprezy. - Działaczy na lotnisko nie zapraszamy. Tam was nikt nie potrzebuje. Jedźcie do domu. To święto polskiego kolarstwa, a nie polskich działaczy kolarskich - powiedział Krzysztof Maksel po zdobyciu medalu przez Polkę. To wszystko oczywiście odbiło się bardzo szerokim echem. Wielu ludzi domagało się wyraźnych zmian.

Jak się okazuje, apel dotarł także do Ministra Sportu i Rekreacji Sławomira Nitrasa. Ten bowiem wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia prawidłowości działań władz Polskiego Związku Kolarskiego. MSiT wezwało PZKol do przedłożenia kopii regulaminu obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Delegatów w dniu 12 października oraz 2 listopada 2024 roku" - czytamy w oficjalnym komunikacie na Twitterze MSiT. Reklama

