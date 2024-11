Polska bohaterka igrzysk jest milionerką. Nawet się z tym nie kryje

O Darii Pikulik w kraju nad Wisłą zrobiło się głośno jeszcze przed olimpijskim podium . Polka zaledwie parę dni wcześniej nie zamierzała gryźć się w język, prosto z mostu powiedziała co sądzi o działaczach krajowego związku kolarskiego . Nikt nie spodziewał się wtedy, że w stolicy Francji sportsmenka będzie miała powody do radości. A jednak. 27-latka w omnium zaliczyła jeden z najlepszych występów w karierze i Paryż opuściła z zasłużonym srebrnym medalem. Zaledwie kilkadziesiąt godzin później przesiadła się na rower szosowy. Nasza rodaczka uplasowała się w ścisłej czołówce etapu otwierającego Tour de France .

Pewnie zaskoczy to wielu kibiców, ale 27-latka od jakiegoś czasu jest milionerką. "Mam pieniądze, które są dla mnie, jako dla dziewczyny z Polski, kosmiczne. Nigdy sobie nie wyobrażałam, że będę zarabiała takie pieniądze" - oznajmiła wprost w podcaście w "Cieniu Sportu". " Dwa miliony złotych. Dużo . W kolarstwie najwięcej zarabia teraz jedna zawodniczka. Milion euro za rok. To Longo [Elisa Longo Borghini]. Demi Vollering i Lotte Kopecky mają tak 750 tys. euro. To są już duże kwoty. Ale ja się sama sobie dziwię, bo jestem w TOP 12 najlepiej zarabiających" - dodała.

Imponujące zarobki Darii Pikulik. Siedmiocyfrowa kwota

"Masz połowę kontraktu Kopecky?" - dopytał od razu Łukasz Kadziewicz. "Plus-minus tak. Może trochę mniej" - odpowiedziała Daria Pikulik. Co to oznacza w praktyce? Zarobki rzędu 1,3 miliona złotych . Patrząc na odnoszone sukcesy przez 27-latka, wysokość wypłaty jest całkowicie zasłużona.

Niestety nie obyło się też gorzkich słów skierowanych w kierunku rodzimych działaczy. "Odejście z Polski było bardzo ciężkie i to przekonuje mnie, że my tu bardziej utrudniamy sportowcom życie, a nie ułatwiamy" - przekazała krótko kolarka. "Byłam zmęczona polskim kolarstwem, polską kadrą, tym brakiem profesjonalizmu. Dopiero tam zrozumiałam, jak to powinno wyglądać. Przyjeżdżam do hotelu, zabierają mi torbę. W pokoju czeka woda, poduszka. Mam sprzęt, o jaki poproszę. Rower, ciuchy, kask - wszystko" - rozwinęła temat.