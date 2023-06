Mäder upadł w końcówce górskiego odcinka z metą w La Punt. Zdarzenie miało miejsce na zjeździe, przy dużej prędkości. Dokładne okoliczności zdarzenia nie są znane. Grupa w czwartkowe popołudnie informowała, że w momencie, gdy go znaleziono nie był przytomny. Błyskawicznie przystąpiono do reanimacji, po czym przetransportowano zawodnika do szpitala.