Dramatyczny wypadek. Kolarze w szoku. Gino Maeder w ciężkim stanie

Do dramatycznych scen doszło na królewskim etapie kolarskiego wyścigu Dookoła Szwajcarii, który prowadził z Fisch do La Punt (211 km). Został on przyćmiony przez dwa poważne upadki. W przypadku Szwajcara Gino Maedera (Bahrain Victorious) omal nie skończyło się tragicznie. Kolarz miał bowiem poważny upadek na zjeździe z przełęczy Albula i nieprzytomny wylądował w potoku.