Jakub Tosik po porażce z Cracovią 0-2. Wideo WIDEO |

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- W pierwszej połowie bardziej my dążyliśmy do strzelenia bramki, ale za ładną grę nikt jeszcze punktów nie przyznaje. Za to po przerwie Cracovia już nas zdominowała - przyznaje Jakub Tosik po porażce z Cracovią 0-2.