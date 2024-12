FC Barcelona długo nie musiała martwić się o obsadę bramki, bo Marc-Andre ter Stegen przez większość sezonów spisywał się świetnie i nierzadko ratował zespół w trudnych momentach. Dopiero w tym sezonie Duma Katalonii stanęła przed wyzwaniem zastąpienia Niemca, który we wrześniu doznał bardzo poważnej kontuzji. Fani z Katalonii byli tym faktem zaniepokojeni, bo nie mieli zaufania do dotychczas rezerwowego bramkarza, Inakiego Peni.

Szczęsny bez szans na regularne występy? Jednoznaczna opinia

W hiszpańskich mediach nieustannie przewija się temat ewentualnego debiutu byłego reprezentanta Polski. Dziennikarze już kilkukrotnie awizowali Szczęsnego w wyjściowej jedenastce, ale ich przewidywania ani razu się nie potwierdziły. Obecnie dużo mówi się o możliwej szansie w Pucharze Króla . Carlos Monfort, dziennikarz Jijantes FC w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet" uważa, że nawet dobry występ w pucharze nie da Szczęsnemu przepustki do regularnej gry.

"Udany występ mógłby skomplikować sprawy dla Inakiego, ale myślę, że i tak utrzyma status pierwszego bramkarza. Zapracował na to świetnymi występami z Realem Madryt czy z Bayernem Monachium . Pena jest daleko od tego, by ktoś na stałe ukradł mu miejsce w bramce " - uważa Monfort. Dodaje, że Pena jest objawieniem sezonu i wydaje się, że szanse Szczęsnego na bycie "jedynką" w Barcelonie na ten moment są przekreślone.

Co więcej, dziennikarz Jijantes FC uważa, że Pena w takiej formie może powalczyć z ter Stegenem o rolę numeru 1, gdy Niemiec wyleczy już kontuzję. "Wyobrażam sobie, że Pena ponownie może być rezerwowym, ale według mnie obecnie jest w takim momencie swojej kariery, że może rzucić wyzwanie Niemcowi. Wiem, że to wielkie słowa, bo ter Stegen to ter Stegen, ale Inaki naprawdę jest na wysokim poziomie" - rozważa Monfort.