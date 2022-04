Reprezentacja Polski ma nowego trenera

Jakub Samel swoją futbolową karierę rozpoczął w sezonie 2008 jako zawodnik Silesia Miners (później Silesia Rebels), z którą zdobył swoje pierwsze Mistrzostwo Polski w 2009 roku. W sezonie 2012 zamienił występy na boisku na wyzwania szkoleniowe. Na sukces nie trzeba było długo czekać. W sezonie 2014 już w roli trenera głównego doprowadził Silesia Rebels do Mistrzostwa PLFA2.

- Reaktywacja Reprezentacji Polski jest niesamowicie złożonym przedsięwzięciem. Związany z nią sukces musi opierać się na doświadczeniu i zaangażowaniu odpowiednio wyselekcjonowanych osób. Jestem przekonany, że decyzja, aby powierzyć Kubie Samelowi funkcję trenera głównego oraz selekcjonera jest najlepszą z możliwych. Jego charakter połączony z wysokimi kwalifikacjami, a także dogłębną znajomością futbolowej specyfiki zarówno w Polsce, jak i za granicą to gwarancja udanego startu reprezentacyjnego projektu - Dawid Biały, Prezes Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce.

Od sezonu 2016 trener Samel związany jest Panthers Wrocław - najbardziej utytułowaną drużyną futbolu amerykańskiego w Polsce. Początkowo pracował jako trener linii ofensywnej, trener główny sekcji juniorskiej (od 2017 roku) oraz koordynator ofensywy w drużynie B. Zbierał także doświadczenie jako asystent przy pierwszej drużynie i finalnie w sezonie 2020 został trenerem głównym pierwszego składu Panthers.

Z wrocławskimi Panterami zdobył cztery mistrzostwa Polski (2016, 2017, 2019, 2020), a także mistrzostwo lig PLFA II (2016, 2017) oraz PLFA J-11 (2016, 2017).

- Na początku, kierując się wyborem trenera głównego, podjęliśmy decyzję, że będzie to na pewno polski trener, który zna polskich zawodników oraz realia futbolu amerykańskiego w naszym kraju. Po przeprowadzeniu szeregu wywiadów zdecydowaliśmy się na Jakuba Samela ponieważ uważamy, że jest to obecnie najlepszy trener w Polsce, któremu z pełną świadomością możemy powierzyć prowadzenie seniorskiej Reprezentacji Polski i dobór sztabu szkoleniowego dla najlepszych zawodników w naszym kraju - Michał Latoś, Generalny Manager Reprezentacji Polski.

W sezonie 2021 Panthers zdecydowali się na opuszczenie polskiej ligi i dołączyli do europejskich rozgrywek European League of Football. Jakub, jako trener główny doprowadził zespół do półfinału rozgrywek oraz został nominowany do prestiżowej nagrody Coach of The Year.

Trener Samel stale się kształci i rozwija swoje trenerskie umiejętności. Dwa razy brał udział w tzw. "fall camps" uniwersyteckich drużyn w USA z pierwszej dywizji NCAA jako asystent ofensywy - w roku 2018 w Troy University (Sun Belt Conference) w Alabamie oraz w 2019 West Virginia University (Big 12 Conference). Na początku roku 2022 uczestniczył także w konwencji trenerskiej w San Antonio organizowanej przez American Football Coaches Association.

- Dziękuje za zaufanie Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce w powierzeniu mi misji zorganizowania projektu Reprezentacji Seniorskiej. Jesteśmy w stanie osiągnąć sukces sportowy, ale tylko przy wsparciu i zaangażowaniu całego środowiska sportowego i organizacyjnego w Polsce. Liczę też, że całe przedsięwzięcie przyczyni się znacząco do podniesienia poziomu całej dyscypliny w kraju. Główne zadanie na początek to zorganizowanie sztabu trenerskiego i obserwacja zawodników w rozgrywkach krajowych i zagranicznych - Jakub Samel, Trener Główny Reprezentacji Polski w Futbolu Amerykańskim.