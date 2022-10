MŚ: Kolejny medal dla Polski w Kairze

Klepacz (Legia Warszawa) oraz Wojtyna (Śląsk Wrocław) w pojedynku o brązowy medal zwyciężyli Ukraińców Oksanę Kowalczuk i Olecha Omełczuka 16:14. Mistrzami świata zostali Chińczycy Ranxin Jiang i Bowen Zhang pokonując Mongołów Munchżula Cagbadracha i Dauwaachuu Enchtaidżana.

Drugi brązowy medal w tej konkurencji przypadł Chińczykom Xue Li i Jinyao Liu, którzy zwyciężyli Gruzinów Nino Sałukwadze i Cotne Maczwarianiego 17:3.

Na szóstym miejscu w rywalizacji drużynowej w pistolecie szybkostrzelnym na 25 metrów w stawce 15 drużyn sklasyfikowani zostali: Damian Klimek (Flota Gdynia), Oskar Miliwek (Zawisza Bydgoszcz) oraz Patryk Sakowski (Gwardia Zielona Góra).

Reklama

Tytuł mistrzowski za sprawą Maksyma Horodynca, Denysa Kusznirowa i Pawło Korostylowa powędrował na Ukrainę, która wygrała z Chinami (Jueming Zhang, Yuejong Li i Zhiming Lu) 16:6.

Brązowymi medalistami zostali strzelcy Korei Płd., okazując się lepsi od Czechów (Martin Podhrasky, Matej Rampula i Thomas Tehan) 16:6. Przed Polakami, na 5. miejscu, znaleźli się strzelcy Niemiec.

18. miejsce w karabinie na 50 m z trzech postaw par mieszanych przypadło Natalii Kochańskiej (Gwardia Zielona Góra) oraz Maciejowi Kowalewiczowi (Gwardia Olsztyn) tworzącej Polskę II, a 22. Anecie Stankiewicz (Zawisza Bydgoszcz) i Tomaszowi Bartnikowi (Legia Warszawa) - Polska I. Rywalizowało 51 par.

Mistrzem świata została Norwegia II wygrywając z Danią II 17:9. W meczu o brąz Niemcy I zwyciężyły Szwajcarię II 16:0.

Biało-czerwoni mają na koncie dwa medale, wcześniej wicemistrzem świata w karabinie na 50 m z trzech postaw został Tomasz Bartnik (Legia Warszawa). Daje to Polsce 14. lokatę w klasyfikacji medalowej razem z Finlandią. Na podium stanęli dotychczas strzelcy z 22 krajów.

Legionista zdobył w Kairze dla Polski trzecią kwalifikację do turnieju igrzysk XXXIII olimpiady w Paryżu w 2024 roku. Wcześniej miejsca w turnieju strzeleckim igrzysk nad Sekwaną wywalczyły: Julia Ewa Piotrowska (Śląsk Wrocław), zajmując w kairskich mistrzostwach czwarte miejsce w konkurencji karabinu pneumatycznego na 10 m oraz Klaudia Breś (Dwór Grunwaldzki Poznań) w strzelaniu z pistoletu sportowego na 25 metrów, która we wrześniowych mistrzostwach Europy we Wrocławiu zdobyła srebrny medal.