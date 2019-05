ME w żeglarstwie: słaby początek Polaków

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar (SEJK Pogoń Szczecin/UKŻ Wiking Toruń) zajmują 15. miejsce po pierwszym dniu rozgrywanych w San Remo żeglarskich mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie 470. Męskie załogi plasują się jeszcze niżej.

Polki w pierwszym wyścigu zostały zdyskwalifikowane za naruszenie procedury startowej, a w dwóch kolejnych były 13. i 11. Prowadzą dwukrotnie najszybsze w czwartek Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre, brązowe medalistki ubiegłorocznych mistrzostw świata.

Wśród mężczyzn Maciej Sapiejka i Dominik Janowczyk (SEJK Pogoń Szczecin/WCSS) plasują się na 28. pozycji, a Marcin Urbański i Maciej Krusiec (obaj OKŻ Olsztyn) - na 45. Liderami są Austriacy David Bargehr i Lukas Maehr.

Zawody we Włoszech są drugimi, w których Polacy mogą zdobywać punkty do klasyfikacji wewnętrznej w kontekście walki o imienne kwalifikacje na przyszłoroczne igrzyska w Tokio. Przepustki dla kraju nie udało się dotychczas wywalczyć żadnej polskiej załodze, ale podczas mistrzostw świata w 2018 roku w duńskim Aarhus Skrzypulec i Ogar zdobyły trzy punkty do klasyfikacji wewnętrznej.

Regaty w San Remo mają formułę open, a o medale mistrzostw Europy rywalizuje 80 załóg. Potrwają do 14 maja, na kiedy zaplanowano wyścigi medalowe.