Myślisz turniej WTA w Dosze, widzisz Igę Świątek z pucharem - taka zależność zachodzi najprawdopodobniej w głowach wszystkich fanów tenisa po tym, co w ostatnich latach wyczyniała polska zawodniczka. 23-latka wygrała trzy poprzednie edycje imprezy na katarskich kortach i teraz znów jest jedną z głównych faworytek do tytułu, do spółki z liderką rankingu WTA - Aryną Sabalenką.